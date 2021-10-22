Лукич получит гражданство России

Новый главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич в скором времени должен получить российский паспорт. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин.

"За эти 10 лет он даже стал немножко россиянином. Я знаю, что он сейчас должен получить российский паспорт", - сказал Еремин.

Лукич с 2017 года возглавляет "Нижний Новгород", главным тренером которого также был с 2008 по 2014 год. Ранее он работал с молодежной командой ЦСКА и юношеской сборной России (до 16 лет).