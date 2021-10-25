"Лейкерс" одержали первую победу в нынешнем сезоне НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Мемфисом" со счетом 121:118 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: © AP Photo/Ringo H.W. Chiu © AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Самым результативным игроком матча стал защитник "Мемфиса" Джа Морант, оформивший дабл-дабл - 40 очков, 10 результативных передач. Также дабл-дабл на счету центрового Стивена Адамса - 14 очков, 16 подборов. В составе "Лейкерс" больше всего очков набрал форвард Кармело Энтони - 28, а защитник Рассел Уэстбрук оформил дабл-дабл - 13 очков, 13 передач.

"Лейкерс" одержали первую победу в текущем сезоне, ранее команда потерпела два поражения. "Мемфис" впервые в новом сезоне не смог победить, у команды две победы в трех играх. В турнирной таблице Западной конференции "Мемфис" занимает пятое место, "Лейкерс" - 10-е.

В следующем матче "Лейкерс" 27 октября в гостях сыграют с "Сан-Антонио", "Мемфис" 28 октября на выезде встретится с "Портлендом".

Результаты других матчей игрового дня:

"Бруклин" - "Шарлотт" - 95:111;

"Нью-Йорк" - "Орландо" - 104:110;

"Оклахома" - "Филадельфия" - 103:115;

"Хьюстон" - "Бостон" - 97:107;