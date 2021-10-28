Фридзона обвинили в краже мебели из коттеджа на Рублевке

На баскетболиста сборной России Виталия Фридзона заявили в полицию за попытку присвоить себе дорогую мебель в недавно купленном им коттедже в поселке на Рублевке. О подробностях инцидента рассказала «Комсомольская правда».

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Известно, что после заключения сделки о покупке дома у баскетболиста возник конфликт с продавцом жилья из-за оставшейся в нем дорогой мебели. Бывший владелец приехал, чтобы забрать имущество, но Фридзон не пустил его, посчитав, что мебель входит в стоимость приобретенной недвижимости. Экс-владелец дома вызвал полицию и написал заявление на баскетболиста. Фридзон, уверенный в своей правоте, в ответ тоже заявил на мужчину.

«Поступило обращение от гражданина о том, что мошенники пытаются украсть его имущество из дома, расположенного в КП Барвиха Хиллс, позже с этого же адреса поступило еще одно сообщение от 36-летнего мужчины с просьбой зафиксировать факт самовольного вывоза мебели», — сообщает «КП» со ссылкой на свой источник.

На место приехали оперативники, которые установили, что мужчины заключили договор купли-продажи на недвижимость, не включающий в себя стоимость мебели, находящейся в доме — это и стало причиной недопонимания.