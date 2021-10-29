Появилась новая информация по травме Леброна Джеймса

У Леброна Джеймса есть шанс сыграть против «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Напомним, Джеймс пропустил встречи с «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» после того, как во время встречи с «Мемфис Гриззлиз» на его ногу упал Десмонд Бэйн.
«Мне сказали, что есть оптимизм по поводу возвращения Леброна Джеймса в состав «Лейкерс» в эту пятницу на матч с «Кавальерс». Он пропустил игры с «Сан-Антонио» и «Оклахома-Сити», но состояние его лодыжки улучшилось. Это вызывает оптимизм, и он может вернуться уже в ближайшее время», — приводит слова Войнаровски «твиттер» Lakers All Day Everyday.
В стартовавшем регулярном первенстве НБА «Лейкерс» одержали две победы и потерпели три поражения.