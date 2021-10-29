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Появилась новая информация по травме Леброна Джеймса

Чемпионат.com
2 часа назад

У Леброна Джеймса есть шанс сыграть против «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Появилась новая информация по травме Леброна Джеймса
Фото: ReutersReuters

Напомним, Джеймс пропустил встречи с «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» после того, как во время встречи с «Мемфис Гриззлиз» на его ногу упал Десмонд Бэйн.

«Мне сказали, что есть оптимизм по поводу возвращения Леброна Джеймса в состав «Лейкерс» в эту пятницу на матч с «Кавальерс». Он пропустил игры с «Сан-Антонио» и «Оклахома-Сити», но состояние его лодыжки улучшилось. Это вызывает оптимизм, и он может вернуться уже в ближайшее время», — приводит слова Войнаровски «твиттер» Lakers All Day Everyday.

В стартовавшем регулярном первенстве НБА «Лейкерс» одержали две победы и потерпели три поражения.

Баскетбол,Эдриан Войнаровски,Джеймс Леброн,
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