Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА. В матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» Леброн набрал 26 очков, отдал восемь результативных передач и совершил 7 потерь. Таким образом, Джеймс в 11-й раз подряд набрал в игре с бывшей командой больше 25 очков. Такого достижения не добивался ранее ни один игрок в лиге.

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Кроме того, в матчах с «Кливлендом» Леброн одержал 16-ю победу в 17 встречах.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:101.