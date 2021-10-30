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Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА

Чемпионат.com
1 час назад

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА. В матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» Леброн набрал 26 очков, отдал восемь результативных передач и совершил 7 потерь. Таким образом, Джеймс в 11-й раз подряд набрал в игре с бывшей командой больше 25 очков. Такого достижения не добивался ранее ни один игрок в лиге.

Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА
Фото: ReutersReuters

Кроме того, в матчах с «Кливлендом» Леброн одержал 16-ю победу в 17 встречах.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:101.

В составе победителей лучшими в матче стали Леброн Джеймс (26 очков и 8 передач), Кармело Энтони (24 очка) и Расселл Уэстбрук (19 очков). У «Кливленда» наиболее результативными в матче стали Эван Мобли (23 очка), Рики Рубио (18 очков) и Дариус Гарлэнд (18 очков и 11 передач).

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