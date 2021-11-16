«Чикаго» разгромил «Лейкерс» в матче НБА

В рамках регулярного чемпионата Национальной басктебольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» одержали крупную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».
Встреча, проходившая в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счётом 121:103.
В составе «Чикаго» 38 очков и шесть передач набрал Демар Дерозан. У «Лейкерс» 27 очков набрал Тейлен Хортон-Такер.
«Чикаго» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах. «Лейкерс» потерпели второе поражение в последних трёх играх.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Денвер» в матче НБА.