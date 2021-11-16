«Чикаго» разгромил «Лейкерс» в матче НБА

В рамках регулярного чемпионата Национальной басктебольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» одержали крупную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча, проходившая в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счётом 121:103.

В составе «Чикаго» 38 очков и шесть передач набрал Демар Дерозан. У «Лейкерс» 27 очков набрал Тейлен Хортон-Такер.