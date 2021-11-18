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Стефен Карри установил рекорд в истории НБА

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Лидер клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. С начала календарного года Карри сделал уже 399 попаданий из-за дуги в официальных матчах — это рекордная отметка в истории НБА.

Стефен Карри установил рекорд в истории НБА
Фото: ReutersReuters

Любопытно, что в случае Карри учитывались только игры регулярного чемпионата, так как в прошлом сезоне «Голден Стэйт» не сумел выйти в плей-офф, уступив в стыковом матче «Мемфис Гриззлис».

«Уорриорз» начали чемпионат с 12 побед в 14 матчах и возглавляют сводную таблицу лиги. До конца 2021 года команде предстоит сыграть ещё 21 матч.

Ранее Карри провёл 37-ю игру за карьеру, в которой забросил по меньшей мере 9 трёхочковых. Тем самым Стефен обновил ещё один свой рекорд НБА. Ближайшие преследователи Джеймс Харден и Дэмьен Лиллард провели одинаковое количество с 9+ попаданий из-за дуги (по 9).

Баскетбол,Джеймс Харден,Дэмьен Лиллард,
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