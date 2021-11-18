Стефен Карри установил рекорд в истории НБА

Лидер клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. С начала календарного года Карри сделал уже 399 попаданий из-за дуги в официальных матчах — это рекордная отметка в истории НБА.

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Любопытно, что в случае Карри учитывались только игры регулярного чемпионата, так как в прошлом сезоне «Голден Стэйт» не сумел выйти в плей-офф, уступив в стыковом матче «Мемфис Гриззлис».

«Уорриорз» начали чемпионат с 12 побед в 14 матчах и возглавляют сводную таблицу лиги. До конца 2021 года команде предстоит сыграть ещё 21 матч.