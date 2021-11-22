Баскетболиста госпитализировали после драки на Кипре

Форвард кипрского АЕЛ Кори Маниго госпитализирован в тяжёлом состоянии после драки, которая произошла возле ночного клуба в Никосии.

Фото: © AP Photo/Gregory Payan © AP Photo/Gregory Payan

Как сообщает Eurohoops, баскетболиста увозили в больницу с кровоизлиянием в мозг и гематомой. Во время потасовки также пострадали подруга спортсмена и его партнёр по команде Брэндон Аверетт. Они получили порезы и ссадины.

В клубе игрока, в свою очередь, рассказали, что его жизнь находится вне опасности, хотя он и подключён к аппарату искусственного дыхания и остаётся в тяжёлом состоянии.

По словам пострадавших, они подверглись нападению со стороны неизвестных.