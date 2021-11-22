Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

На Кипре госпитализировали в тяжёлом состоянии после драки американского баскетболиста

RT на русском
2 часа назад

Форвард кипрского АЕЛ Кори Маниго госпитализирован в тяжёлом состоянии после драки, которая произошла возле ночного клуба в Никосии.

Баскетболиста госпитализировали после драки на Кипре
Фото: © AP Photo/Gregory Payan© AP Photo/Gregory Payan

Как сообщает Eurohoops, баскетболиста увозили в больницу с кровоизлиянием в мозг и гематомой. Во время потасовки также пострадали подруга спортсмена и его партнёр по команде Брэндон Аверетт. Они получили порезы и ссадины.

В клубе игрока, в свою очередь, рассказали, что его жизнь находится вне опасности, хотя он и подключён к аппарату искусственного дыхания и остаётся в тяжёлом состоянии.

По словам пострадавших, они подверглись нападению со стороны неизвестных.

Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкер» Леброн Джеймс разбил лицо игроку «Детройта» и спровоцировал массовую потасовку в матче НБА.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители