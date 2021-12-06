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24 минуты назад

Баскетболист-рекордсмен умер в 32 года

Сербский баскетболист АЕКа Стеван Еловац умер после инсульта в возрасте 32 лет. Об этом сообщается на сайте греческой команды.

Баскетболист-рекордсмен умер в 32 года
Фото: aekbc.graekbc.gr

По информации источника, во время тренировки АЕКа 14 ноября форвард потерял сознание и был доставлен в больницу. Отмечается, что он занимался по индивидуальной программе, так как восстанавливался после травмы голеностопного сустава. На прошлой неделе, по просьбе семьи спортсмена, Еловаца доставили в Сербию, где он скончался в реанимации.

Еловац перешел в АЕК в начале сезона-2021/2022. Он известен в России по выступлениям за «Нижний Новгород» в сезоне-2017/2018. Бывшему игроку команды принадлежит рекорд Лиги ВТБ по количеству очков в одном матче — 49.

27 ноября хоккеист юниорской сборной России Валентин Родионов умер, находясь в отделении реанимации. Он поступил в клинику с черепно-мозговой травмой. Родионову стало плохо во время матча Открытого первенства Москвы против ЦСКА. После удара о борт он вернулся на скамейку и потерял сознание.

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