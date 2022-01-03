Евролига перенесла три матча Евролиги

Матчи «Альба» — «Панатинаикос», «Эфес» — «Бавария» и «Жальгирис» — «Олимпиакос», которые должны были состояться 6-7 января, перенесены из-за ряда случаев заражения в командах. Игры с участием российских клубов, в том числе ЦСКА — «Барселона», пока планируется провести в назначенное время.