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22 минуты назад

Российская чемпионка мира стала самой высокой моделью в истории Maxim

Российская баскетболистка Валерия Дерябина приняла участие в откровенной фотосессии для дурнала Maxim. Соответствующие фотографии были опубликованы в «инстаграмах» спортсменки и журнала.

Российская чемпионка мира стала самой высокой моделью в истории Maxim
Фото: СоцсетиСоцсети

«Когда я ждала начало фотосессии, первая пришла продюсер — Анна Мира и спросила как я? Я сказала, что очень волнуюсь, но Анна меня поддержала и сказала, что все будет здорово) «главное расслабься») И из меня начали делать красотку. Это было не только профессионально, но и с нотками заботы, чуткости. С каждой минутой всё больше мне нравилось происходящее. Когда начали работать с фотографом, было очень легко! Всегда подсказывал как лучше и эффектнее встать, хвалил (а нам, девочкам, это нужно) и тут понеслась. Эйфория! Хочется пожелать каждой девушке/женщине пережить профессиональную фотосессию и самое главное — чувствовать себя комфортно внутри и красиво снаружи!», — подписала серию фотографий Дерябина.

Валерия Дерябина — чемпионка мира по стритболу. Примечательно, что спортсменка стала первой моделью в истории журнала Maxim с ростом 186 сантиметров.

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