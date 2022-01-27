Российская чемпионка мира стала самой высокой моделью в истории Maxim

«Когда я ждала начало фотосессии, первая пришла продюсер — Анна Мира и спросила как я? Я сказала, что очень волнуюсь, но Анна меня поддержала и сказала, что все будет здорово) «главное расслабься») И из меня начали делать красотку. Это было не только профессионально, но и с нотками заботы, чуткости. С каждой минутой всё больше мне нравилось происходящее. Когда начали работать с фотографом, было очень легко! Всегда подсказывал как лучше и эффектнее встать, хвалил (а нам, девочкам, это нужно) и тут понеслась. Эйфория! Хочется пожелать каждой девушке/женщине пережить профессиональную фотосессию и самое главное — чувствовать себя комфортно внутри и красиво снаружи!», — подписала серию фотографий Дерябина.