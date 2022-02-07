Янис Тимма провел лучший матч за новый клуб в США

Его команда в матче G-Лиги встречалась дома с «Гринсборо Суорм» и одержала победу со счётом 107:97. Латвийский форвард оказался третьим по набранным очкам (17), реализовав половину бросков с игры (6/12), включая пять 3-очковых. Также в активе Яниса 6 подборов, по одной передаче и перехвату, в пассиве – 3 потери и 2 фола. Пока это лучшая игра Тиммы за новую команду: в предыдущих двух на его счету значилось 13 и 7 очков соответственно.