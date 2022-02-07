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Олимпиада-2022
2 часа назад

Янис Тимма провёл лучший матч за новый клуб в США

Экс-игрок «Химок» и УНИКСа Янис Тимма, ныне выступающий в фарм-команде «Орландо» — «Лейкленд Мэджик», в очередном матче набрал 17 очков и вошёл в тройку самых результативных игроков встречи.

Янис Тимма провел лучший матч за новый клуб в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его команда в матче G-Лиги встречалась дома с «Гринсборо Суорм» и одержала победу со счётом 107:97. Латвийский форвард оказался третьим по набранным очкам (17), реализовав половину бросков с игры (6/12), включая пять 3-очковых. Также в активе Яниса 6 подборов, по одной передаче и перехвату, в пассиве – 3 потери и 2 фола. Пока это лучшая игра Тиммы за новую команду: в предыдущих двух на его счету значилось 13 и 7 очков соответственно.

«Лейклэнд» является фарм-клубом команды НБА «Орландо Мэджик». В последних трех играх с участием Тиммы клуб одержал две победы. Теперь на счету «Лейкленда» 4 победы в 14 матчах, команда занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

С 11 по 13 февраля «Лейклэнд Мэджик» примет участие в «Финале четырех» Интерконтинентального Кубка ФИБА в Каире. В полуфинале команде Тиммы предстоит встретиться с бразильским «Фламенго», победителем Южноамериканской Лиги чемпионов.

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