Американский баскетболист Холланд покинул УНИКС

Российский баскетбольный клуб УНИКС и американский защитник Джон Холланд пришли к соглашению о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Баскетболист продолжит карьеру в турецком "Бурсаспоре".

"Благодарим Джона за работу, желаем дальнейших успехов и достижений", - говорится в сообщении клуба.

Ранее руководство УНИКСа заявило, что планирует отпустить своих иностранных игроков домой после решения Евролиги о временном отстранении российских команд от участия в турнире.