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1 час назад

Американский баскетболист Холланд покинул УНИКС

ТАССТАСС

Российский баскетбольный клуб УНИКС и американский защитник Джон Холланд пришли к соглашению о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Американский баскетболист Холланд покинул УНИКС
Фото: ТАССТАСС

Баскетболист продолжит карьеру в турецком "Бурсаспоре".

"Благодарим Джона за работу, желаем дальнейших успехов и достижений", - говорится в сообщении клуба.

Ранее руководство УНИКСа заявило, что планирует отпустить своих иностранных игроков домой после решения Евролиги о временном отстранении российских команд от участия в турнире.

Холланду 33 года, он выступал за УНИКС с 2020 года. В составе команды он становился серебряным призером Еврокубка , Единой лиги ВТБ и чемпионата России в сезоне-2020/21.

Баскетбол,Джон Холланд,
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