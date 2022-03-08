Американский баскетболист Холланд покинул УНИКС

Российский баскетбольный клуб УНИКС и американский защитник Джон Холланд пришли к соглашению о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Баскетболист продолжит карьеру в турецком "Бурсаспоре".
"Благодарим Джона за работу, желаем дальнейших успехов и достижений", - говорится в сообщении клуба.
Ранее руководство УНИКСа заявило, что планирует отпустить своих иностранных игроков домой после решения Евролиги о временном отстранении российских команд от участия в турнире.
Холланду 33 года, он выступал за УНИКС с 2020 года. В составе команды он становился серебряным призером Еврокубка , Единой лиги ВТБ и чемпионата России в сезоне-2020/21.