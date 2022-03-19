Госдеп потребовал доступ к арестованной в Москве баскетболистке США

Там сообщили, что поддерживают тесный контакт с адвокатами Бриттни Грайнер.

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Накануне бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выразила поддержку Грайнер и потребовала её освободить. Также с призывом выпустить баскетболистку из тюрьмы выступила конгрессмен Шейла Джексон Ли.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту. Спортсменку обвинили в контрабанде наркотических средств.