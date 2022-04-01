Три сборные отказались играть с российскими баскетболистами

Сборные Италии, Нидерландов и Исландии отказались выходить на матчи против команды России в отборочном раунде Кубка мира по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Италии.
1 марта Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. 25 марта на заседании центрального совета FIBA было одобрено предложение сохранить действующие меры до середины мая, когда можно будет провести новую оценку ситуации на Украине и принять соответствующие решения.
"В результате решений других европейских стран и заявления президента Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго Федерация баскетбола Италии решила, что национальная команда не будет играть пятый матч первого квалификационного этапа на Кубок мира 2023 года против россиян, который был запланирован на 1 июля, - говорится в заявлении. - Аналогичное решение приняли баскетбольные федерации Нидерландов и Исландии, которые также выступают в квартете Н".
Первое место в турнирной таблице занимают россияне, набрав шесть очков в трех матчах. Далее идут итальянцы и исландцы (по шесть очков в четырех матчах), последнее место занимают нидерландцы (3; 3).