Три сборные отказались играть с российскими баскетболистами

"В результате решений других европейских стран и заявления президента Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго Федерация баскетбола Италии решила, что национальная команда не будет играть пятый матч первого квалификационного этапа на Кубок мира 2023 года против россиян, который был запланирован на 1 июля, - говорится в заявлении. - Аналогичное решение приняли баскетбольные федерации Нидерландов и Исландии, которые также выступают в квартете Н".