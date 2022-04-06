«Лейкерс» лишились шансов на выход в плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл на выезде «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА и потерял шансы на попадание в плей-офф в сезоне-2021/22.

Встреча завершилась со счетом 121:110 в пользу хозяев, в составе которых Девин Букер набрал 32 очка, Деандре Айтон сделал дабл-дабл (22 очка и 13 подборов).

«Лейкерс» (31 победа и 48 поражений) занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, команда осталась за бортом в плей-офф.

В другом матче дня «Юта» на своей площадке в овертайме победила «Мемфис» (121:115) и вышла в плей-офф.

НБА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 121:110 (28:31, 35:27, 35:22, 23:30)

«Торонто» — «Атланта» — 118:108 (27:31, 29:21, 33:31, 29:25)

«Индиана» — «Филадельфия» — 122:131 (31:33, 28:49, 40:25, 23:24)

«Орландо» — «Кливленд» — 120:115 (35:36, 24:25, 32:25, 29:29)

«Бруклин» — «Хьюстон» — 118:105 (30:25, 34:22, 26:27, 28:31)

«Майами» — «Шарлотт» — 144:115 (29:32, 41:28, 32:37, 42:18)

«Юта» — «Мемфис» — 121:115 ОТ (24:19, 26:31, 33:33, 27:27, 11:5)

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 109:123 (25:27, 32:33, 27:35, 25:28)

«Чикаго» — «Милуоки» — 106:127 (20:26, 26:32, 36:38, 24:31),

«Миннесота» — «Вашингтон» — 114:132 (38:35, 38:32, 27:34, 21:31),

«Оклахома» — «Портленд» — 98:94 (29:27, 19:27, 19:28, 31:12),