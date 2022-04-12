Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своем будущем.
«У меня нет ограничения на то, как долго я хочу играть. Но я все еще пригоден к игре на высоком уровне, который показывал в
Пытаюсь выжать из этого чертова апельсина как можно больше сока. И я все еще хорош. Если бы я был отвратителен, меня бы выкинули. Но я все еще чертовски хорош», – приводит слова Леброна Basketball News.
В нынешнем сезоне НБА Леброн провел 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.
«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121).
Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвертым в карьере.