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13 часов назад

Леброн Джеймс высказался о своем будущем

Sports.tjиещё 3

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своем будущем.

Леброн Джеймс рассказал о своем будущем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У меня нет ограничения на то, как долго я хочу играть. Но я все еще пригоден к игре на высоком уровне, который показывал в

Пытаюсь выжать из этого чертова апельсина как можно больше сока. И я все еще хорош. Если бы я был отвратителен, меня бы выкинули. Но я все еще чертовски хорош», – приводит слова Леброна Basketball News.

В нынешнем сезоне НБА Леброн провел 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121).

Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвертым в карьере.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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