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43 минуты назад

Звание "Легенда Евролиги" выдадут впервые за пять лет

Чемпионат.com

Греческий профессиональный баскетболист Вассилис Спанулис, выступавший на позиции разыгрывающего защитника, будет удостоен звания Легенды Евролиги. Он завершил карьеру в прошлом году, последним клубом грека был «Олимпиакос».

Звание "Легенда Евролиги" выдадут впервые за пять лет
Фото: РИАРИА

Баскетболист является трёхкратным чемпионом и MVP «Финала четырёх» Евролиги – с «Панатинаикосом» (2009) и «Олимпиакосом» (2012, 2013).

Также Спанулис — рекордсмен по очкам (4445) и передачам (1607) в Евролиге. Греческий защитник принимал участие в 15 сезонах этого турнира.

Спанулис станет восьмым игроком и третьим греком, которому будет вручена данная награда. Предыдущим игроком, который получил звание Легенда Евролиги, является турецкий форвард Мирсад Тюрккан — это произошло в 2017 году.

Чествование пройдёт во время матча 1/4 финала Евролиги между «Олимпиакосом» и «Монако» сегодня, 20 апреля, в 21:00 мск.

Баскетбол,Вассилис Спанулис,
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