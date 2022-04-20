Звание "Легенда Евролиги" выдадут впервые за пять лет

Греческий профессиональный баскетболист Вассилис Спанулис, выступавший на позиции разыгрывающего защитника, будет удостоен звания Легенды Евролиги. Он завершил карьеру в прошлом году, последним клубом грека был «Олимпиакос».

Фото: РИА РИА

Баскетболист является трёхкратным чемпионом и MVP «Финала четырёх» Евролиги – с «Панатинаикосом» (2009) и «Олимпиакосом» (2012, 2013).

Также Спанулис — рекордсмен по очкам (4445) и передачам (1607) в Евролиге. Греческий защитник принимал участие в 15 сезонах этого турнира.

Спанулис станет восьмым игроком и третьим греком, которому будет вручена данная награда. Предыдущим игроком, который получил звание Легенда Евролиги, является турецкий форвард Мирсад Тюрккан — это произошло в 2017 году.