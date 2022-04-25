Миллер раскритиковал Симмонса

«Да ладно! Снова не сыграет, хотя было столько разговоров о дебюте. У Бена Симмонса нет никакого желания бороться… И пусть шансы «Нетс» вернуться в серии не очень большие, у этой команды все еще есть Кей Ди и Кайри. Все, что требуется на данном этапе, это взять один матч, а там уже по ситуации. Будь мужиком», — написал Миллер в социальных сетях.