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2 часа назад

Дюрэнт: «Они были лучше, чем мы»

Sports.ruиещё 2

Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт впервые с 2010 года вылетел в первом раунде плей-офф. Тогда форвард представлял «Оклахому» и в первый раз в карьере принимал участие в плей-офф.

Дюрэнт: «Они были лучше, чем мы»
Фото: REUTERSREUTERS

После того поражения команды Дюрэнта выиграли 9 подряд серий в первом раунде.

«Много разных моментов можно назвать факторами нашего поражения, но все же «Селтикс» просто были лучше, чем мы», – заявил Дюрэнт.

Лидер «Бруклина» в первых трех матчах серии выдал в сумме 19 из 52 с игры и 17 потерь. В понедельник Кевин провел лучшую встречу в серии, набрав 39 очков, 9 передач и 7 подборов.

Плей-офф НБА уже стартовал. Вместе определим, за кого вам стоит поболеть

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