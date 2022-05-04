Джа Морант повторил рекорд Леброна Джеймса и Коби Брайанта

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 45 очков в плей-офф до того, как ему исполнилось 23 года.

Об этом сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере». Ранее такое удавалось лишь лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и легендарному Коби Брайанту. Напомним, в матче плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» Морант набрал 47 очков, став самым результативным в составе обеих команд. Встреча прошла в Мемфисе и завершилась победой хозяев со счётом 106:101. Следующий матч будет сыгран 8 мая. Начало — в 3:30 по московскому времени.