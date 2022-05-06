Кайри Ирвинг: «Это жизнь мученика, бро»

«Не ожидал, что мандат будет отменен таким образом, что я все еще не смогу играть. У меня оставалась возможность выходить на площадку на выезде, но у меня не было плана, не было видения того, как это будет работать для нашей команды. И я думаю, что это повлияло не только на меня, но и на многих людей.