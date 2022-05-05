«Локо» может вписать себя в историю российского спорта»

«Команда как никогда мобилизована — было достаточно времени на подготовку, чего часто не хватало в предыдущих сезонах. И, что важно, к полуфинальной серии мы подходим в полном составе. В прошлом году было много ребят с травмами, и команда не была идеально готова к решающим матчам. В серии я рассчитываю на упорную борьбу и на то, что «Локо» проявит свои сильные качества, покажет лучшую игру и характер.