Названо условие, при котором «Лейкерс» могут обменять Леброна Джеймса

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс может рассмотреть возможность обмена лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса , если он откажется подписывать продление контракта в августе. Об этом информирует The Athletic.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.