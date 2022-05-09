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2 часа назад

"Майами" проиграл "Филадельфии" в матче плей-офф НБА, несмотря на 40 очков Батлера

ТАССиещё 1

"Филадельфия" в понедельник дома обыграла "Майами" со счетом 116:108 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Майами" проиграл "Филадельфии" в матче плей-офф НБА
Фото: © AP Photo/Matt Slocum© AP Photo/Matt Slocum

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Майами" Джимми Батлер, набравший 40 очков. Его партнер по команде атакующий защитник Тайлер Хирро оформил дабл-дабл (11 очков и 10 подборов). В составе "Филадельфии" больше всех очков набрал атакующий защитник Джеймс Харден (31), центровой гостей Джоэл Эмбиид набрал 24 очка и сделал 11 подборов.

"Филадельфия" сравняла счет в серии - 2:2. Пятый матч пройдет в Майами 11 мая, начало - 2:30 мск.

В другом матче дня "Даллас" обыграл "Финикс" со счетом 111:101 и сравнял счет в серии (2-2). Следующий матч пройдет в Финиксе 11 мая и начнется в 5:00 мск.

Баскетбол,Джеймс Харден,Джимми Батлер,
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