"Майами" проиграл "Филадельфии" в матче плей-офф НБА

"Филадельфия" в понедельник дома обыграла "Майами" со счетом 116:108 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: © AP Photo/Matt Slocum © AP Photo/Matt Slocum

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Майами" Джимми Батлер, набравший 40 очков. Его партнер по команде атакующий защитник Тайлер Хирро оформил дабл-дабл (11 очков и 10 подборов). В составе "Филадельфии" больше всех очков набрал атакующий защитник Джеймс Харден (31), центровой гостей Джоэл Эмбиид набрал 24 очка и сделал 11 подборов.

"Филадельфия" сравняла счет в серии - 2:2. Пятый матч пройдет в Майами 11 мая, начало - 2:30 мск.