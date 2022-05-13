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1 час назад

Лидеры ЦСКА и «Зенита» могут продолжить карьеру в «Виртусе»

Чемпионат.com

«Виртус» проявляет интерес в подписании центрового ЦСКА Николы Милутинова и форварда «Зенита» Джордана Мики. Об этом информирует издание Sportando.

Лидеры ЦСКА и «Зенита» могут продолжить карьеру в «Виртусе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Итальянский клуб пробился в число участников Евролиги и планирует увеличить бюджет с € 22 до 25 млн.

Соглашение Милутинова с ЦСКА истекает по окончании сезона-2022/2023, Мики станет свободным агентом этим летом.

Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге приняли решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера была предпринята в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. Решение по участию российских клубов в следующем сезоне Евролиги будет принято в конце июня или начале июля.

Баскетбол,Никола Милутинов,
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