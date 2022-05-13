Лидеры ЦСКА и «Зенита» могут продолжить карьеру в «Виртусе»

Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге приняли решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера была предпринята в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. Решение по участию российских клубов в следующем сезоне Евролиги будет принято в конце июня или начале июля.