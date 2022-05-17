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5 часов назад

Мэтт Барнс: «Все сказанное Пэтом Беверли о Крисе Поле – полнейшее неуважение. Это недопустимо»

Sports.ruиещё 1

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Мэтт Барнс высказал свое мнение о критических заявлениях защитника «Миннесоты» Патрика Беверли в адрес звезды «Финикса» Криса Пола.

Мэтт Барнс прокомментировал конфликт Беверли и Пола
Фото: EPAEPA

«Существует тонкая грань между критикой и проявлением неуважения. И мое мнение таково, что все сказанное Пэтом Беверли о Крисе Поле было полнейшим неуважением и нарушением всяческих правил. И Беверли почему-то ведет себя так, будто он заслуженный человек. Но это не так, тут все очевидно. Крис Пол сыграл ужасно, но его статистические показатели все равно лучше твоих карьерных. Ты должен понимать, что Крис – 12-кратный участник Матча звезд, он семь раз был в защитных пятерках, он будущий член Зала славы. Пэт Беверли и я представляем собой примерно одинаковый тип ролевого игрока. О нас не будут вспоминать. Когда Крис завершит, его будут помнить

Неуважение, которое было проявлено на этом шоу с участием Беверли, такого быть не должно, это недопустимо, потому что это явный перебор», – заявил Барнс.

Беверли в числе прочего назвал Пола «конусом» за неумение играть в защите.

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