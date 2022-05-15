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1 час назад

Кевин Лав: Леброн захочет уйти в стиле Коби

Чемпионат.com

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав поделился мыслями о завершении карьеры лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, признавшись, что понятия не имеет, когда это произойдёт.

Кевин Лав высказался об уходе Леброна
Фото: аррарр

«Мне кажется, что он захочет уйти в стиле Коби, набрав 60 очков и поставив таким образом точку. Когда это будет? Кто, чёрт возьми, знает?» — сказал Лав в ходе интервью с Тейлор Рукс.

В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Леброн не участвовал в той встрече, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа.

5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

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