Кевин Лав высказался об уходе Леброна

«Мне кажется, что он захочет уйти в стиле Коби , набрав 60 очков и поставив таким образом точку. Когда это будет? Кто, чёрт возьми, знает?» — сказал Лав в ходе интервью с Тейлор Рукс.

В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Леброн не участвовал в той встрече, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа.