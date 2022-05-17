ЦСКА уведомил клубы о намерении участвовать в Евролиге

Московский ЦСКА разослал официальные письма в клубы Евролиги, в которых проинформировал их о том, что не собирается пропускать розыгрыш турнира в следующем сезоне.

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В настоящий момент российские клубы отстранены от участия во всех международных турнирах. При этом ЦСКА, хотя и не выступает в Евролиге, сохраняет место в совете акционеров турнира. По информации источников Евролига не смогла найти юридические основания для того, чтобы отнять у российского клуба лицензию (это можно сделать только по желанию самой команды), хотя и предпринимала шаги для этого.

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Ожидается, что клубы Евролиги будут обсуждать эту проблему на заседании во время «Финала четырех», который пройдет на этих выходных. На данный момент ЦСКА намерен продолжать выступления в сезоне-22/23, несмотря на то, что большая часть европейских стран закрыла небо для российских самолетов. Существует теоретическая возможность, что домашние матчи московский клуб будет проводить в Белграде.

С 2003 года ЦСКА лишь три раза пропускал «Финалы четырех» (в 2011-м, в 2020-м из-за пандемии, в 2022-м из-за отстранения российских клубов в связи с событиями в Украине).

«Как и в предыдущие годы, наш владелец полностью нас поддерживает, но даже после отъезда игроков с большими контрактами и экономии на бонусах мы не можем закрыть потери, связанные с уходом некоторых спонсоров. Мы работаем сейчас в этом направлении. В любом случае мы планируем собрать конкурентоспосо