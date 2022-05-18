НБА может изменить правила фола

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, НБА рассматривает возможность изменения правил, согласно которому команда, пострадавшая от фола при переходе из защиты в атаку, будет исполнять один штрафной бросок и сохранять владение мячом. Игроки часто совершают фолы специально, чтобы не дать сопернику набрать лёгкие очки в контратаке. Пострадавшие команды в настоящее время вынуждены возобновлять владение, вводя мяч в игру из-за боковой линии. Совет управляющих НБА должен проголосовать за новое правило в июле.