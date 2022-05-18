Мужская сборная России по баскетболу исключена из Кубка мира - 2023

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение отстранить мужские сборные России и Белоруссии от квалификации Кубка мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В заявлении FIBA говорится, что российская сборная исключается из группы Н, а белорусская — из квартета В отборочного этапа. Отмечается, что обе команды не будут заменены и их результаты аннулируются. Следовательно, остальные участники этих групп выходят во второй раунд отборочного турнира, сыграв по четыре матча.

Кубок мира — 2023 пройдет в Японии, Филиппинах и Индонезии. Турнир продлится с 25 августа по 10 сентября.

Также в Международной федерации баскетбола сообщили, что сборные России и Белоруссии исключены из квалификации Кубка Европы — 2022 по баскетболу 3x3 и из числа участников Кубка мира в 2022 году.