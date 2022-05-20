«Реал» вышел в финал Евролиги

Завершился матч полуфинала Евролиги, в котором встречались испанский «Барселона» и «Реал».

Фото: Real Madrid Real Madrid

Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 86:83.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 18 очков и совершивший 8 подборов. Столько же очков на своё счёт записал Фабьен Козёр. В составе каталонского клуба отличился Никола Миротич, записавший на свой счёт дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

Напомним, в другом полуфинале Евролиги «Анадолу Эфес» оказался сильнее «Олимпиакоса». Финал Евролиги, как и матч за третье место, состоятся 21 мая в Белграде.