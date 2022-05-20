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12 часов назад

«Реал» вышел в финал Евролиги

Чемпионат.comиещё 3

Завершился матч полуфинала Евролиги, в котором встречались испанский «Барселона» и «Реал».

«Реал» вышел в финал Евролиги
Фото: Real MadridReal Madrid

Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 86:83.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 18 очков и совершивший 8 подборов. Столько же очков на своё счёт записал Фабьен Козёр. В составе каталонского клуба отличился Никола Миротич, записавший на свой счёт дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

Напомним, в другом полуфинале Евролиги «Анадолу Эфес» оказался сильнее «Олимпиакоса». Финал Евролиги, как и матч за третье место, состоятся 21 мая в Белграде.

Напомним, российские клубы в решающей стадии Евролиги участия не принимают — ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из турнира из-за событий на Украине.

Баскетбол,Фабьен Козер,Никола Миротич,Реал,Зенит,
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