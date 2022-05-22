ЦСКА обыграл «Зенит» во втором матче финала Единой лиги ВТБ

Завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке играл с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счётом 82:73 в пользу подопечных Димитриса Итудиса. Баскетболисты ЦСКА выиграли первые три четверти, уступив только в заключительном игровом отрезке, что уже никак не повлияло на исход матча.