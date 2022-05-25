НБА назвала символические сборные сезона

Национальная баскетбольная ассоциация назвала символические сборные сезона-2021/2022. Больше всего игроков было выбрано из команды «Финикс Санз» — двое. В первую пятёрку вошли Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Девин Букер («Финикс») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
Вторая пятёрка: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Демар Дерозан («Чикаго Буллз»).
Третья пятёрка: Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Крис Пол («Финикс»), Трэй Янг («Атланта Хоукс») и Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»).