НБА назвала символические сборные сезона

Национальная баскетбольная ассоциация назвала символические сборные сезона-2021/2022. Больше всего игроков было выбрано из команды «Финикс Санз» — двое. В первую пятёрку вошли Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Девин Букер («Финикс») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).