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1 час назад

«Даллас» установил новый рекорд НБА

Чемпионат.com

Игроки «Даллас Маверикс» в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (119:109, 1-3) реализовали 20 трёхочковых бросков. Это уже 11-й матч в нынешнем розыгрыше плей-офф, в котором команда забрасывает как минимум 15 трёхочковых. Такой показатель является рекордным в НБА.

«Даллас» установил новый рекорд НБА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Реджи Буллок забросил 6 из 10 из-за дуги, Дориан Финни-Смит – 4 из 7, Лука Дончич – 3 из 11, Макси Клебер – 2 из 3, Спенсер Динуидди – 2 из 5.

Самым результативным игроком матча стал Дончич, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 9 передач.

Следующий матч серии пройдёт на домашней площадке «Голден Стэйт» — «Чейз Центр» в Сан-Франциско — и состоится в ночь на пятницу, 27 мая. Начало – в 4:00 мск.

Баскетбол,Лука Дончич,
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