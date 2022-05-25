«Даллас» установил новый рекорд НБА

Игроки «Даллас Маверикс» в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (119:109, 1-3) реализовали 20 трёхочковых бросков. Это уже 11-й матч в нынешнем розыгрыше плей-офф, в котором команда забрасывает как минимум 15 трёхочковых. Такой показатель является рекордным в НБА.

Реджи Буллок забросил 6 из 10 из-за дуги, Дориан Финни-Смит – 4 из 7, Лука Дончич – 3 из 11, Макси Клебер – 2 из 3, Спенсер Динуидди – 2 из 5.

Самым результативным игроком матча стал Дончич, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 9 передач.