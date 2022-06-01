Стоимость билетов на финал НБА-2022 превысила разумные пределы

Средняя цена билетов на матчи финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона на вторичном рынке составляет $ 3241. Об этом информирует TicketIQ Blog. Согласно источнику, такая стоимость билетов занимает второе место за всю историю НБА. Дороже они стоили лишь в серии 2019 года, когда встречались «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс» ($ 3899). Серия между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс» прошлого года находится на третьем месте ($ 2747).