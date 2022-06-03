Стал известен результат первого матча финала НБА

«Бостон Селтикс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финала НБА.

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Первая игра прошла в Сан-Франциско, при домашней публики «Уорриорз». При этом матч закончился со счётом 120:108 в пользу «Селтикс». Решающей четвертью стала 4-я, когда команда из Бостона проигрывая в 13 очков смогла забить несколько трехочковых подряд и завершить игру в +12 очков.

За последнюю четверть «Селтикс» набрали 40 очков, в то время как «Уорриорз» смогли заработать только 16 очков. Самым результативным в составе «Селтикс» стал Эл Хорфорд. Он набрал 26 очков реализовав с игры 8 бросков из 11. У «Голден Стейт» лучшим по очкам стал Стефен Карри с 34 очками.