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1 час назад

Чемпион "Формулы 1" призвал РФ вернуть в США баскетболистку Грайнер

Елена Прошина

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил в соцсетях, что власти США должны приложить все усилия для того, чтобы вернуть на родину американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В феврале 2022 года российская таможня задержала ее в «Шереметьево» с грузом наркотических средств. Об этом пишет РИА «Новости».

Чемпион "Формулы 1" призвал РФ вернуть в США баскетболистку Грайнер
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Грайнер арестовали в международном аэропорту «Шереметьево». Причиной для задержания послужило то, что в ее багаже были обнаружены вейпы, заполненные жидкостью со специфическим запахом.

Проведенная экспертиза показала, что это так называемое «гашишное масло». По факту контрабанды наркотических средств было возбуждено уголовное дело.

«[Спортсменка находится под следствием] более 100 дней. Мы должны вернуть ее домой», - потребовал Льюис Хэмилтон.

Агентство напомнило, что в составе американской сборной Бриттни Грайнер дважды победила на чемпионатах мира, выиграла «золото» двух Олимпиад. Она входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,Льюис Хэмилтон,Аэропорт Шереметьево,
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