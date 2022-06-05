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1 час назад

ЦСКА впервые с 2011 года уступил титул победителя Единой лиги ВТБ

Lenta.ru

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл московский ЦСКА в седьмой встрече финальной серии и стал победителем Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Зенит» обыграл ЦСКА и впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игра прошла в воскресенье, 5 июня, в Москве. Поединок завершился со счетом 81:75 в пользу гостей.

Для петербургской команды это первый титул в истории. ЦСКА уступил трофей впервые с 2011 года. Последние девять розыгрышей Единой лиги ВТБ завершились победами красно-синих.

Баскетбольный клуб «Зенит» был основан в 2014 году и стал департаментом в структуре одноименного футбольного клуба. До нынешнего сезона команда четыре раза завоевывала бронзу в Единой лиге ВТБ.

Баскетбол,Зенит,
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