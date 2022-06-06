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2 часа назад

29 очков Карри помогли «Голден Стэйт» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

Чемпионат.comиещё 1

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:88. Эта победа позволила хозяевам сравнять счёт в серии (1-1).

29 очков Карри помогли «Голден Стэйт» сравнять счёт в серии с «Бостоном»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самым результативным игроком «Бостона» стал форвард из США Джейсон Тейтум, набравший 28 очков, шесть подборов и три передачи. Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Стефен Карри (29 очков, шесть подборов и четыре передачи) и защитник Джордан Пул, у которого на счету 17 очков, два подбора и три передачи).

Следующий матч между командами состоится уже в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в четверг, 9 июня, в 4:00 мск.

Баскетбол,Джейсон Тейтум,
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