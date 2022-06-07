ЦСКА потерял важного легионера

ЦСКА официально объявил об уходе из команды форварда Уилла Клайберна (32 года, 201 см).

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Клайберн дебютировал в составе ЦСКА в 2017 году, перебравшись в Москву из стамбульской «Дарушафаки».

Вершиной карьеры американца стал 2019 год, в котором Клайберн стал одной из ключевых фигур в походе ЦСКА за титулом чемпиона Евролиги, был выбран в первую символическую пятерку турнира и удостоился звания MVP «Финала четырех». Вместе с командой Уилл также выиграл три титула чемпиона Единой лиги ВТБ и России.

Всего в красно-синей форме Клайберн провел 236 матчей (51 в стартовой пятерке), набирал в среднем 12,9 очка, 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.

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