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2 часа назад

Уилл Клайберн покинул ЦСКА

Sports.ru

ЦСКА официально объявил об уходе из команды форварда Уилла Клайберна (32 года, 201 см).

ЦСКА потерял важного легионера
Фото: Sports.ruSports.ru

Клайберн дебютировал в составе ЦСКА в 2017 году, перебравшись в Москву из стамбульской «Дарушафаки».

Вершиной карьеры американца стал 2019 год, в котором Клайберн стал одной из ключевых фигур в походе ЦСКА за титулом чемпиона Евролиги, был выбран в первую символическую пятерку турнира и удостоился звания MVP «Финала четырех». Вместе с командой Уилл также выиграл три титула чемпиона Единой лиги ВТБ и России.

Всего в красно-синей форме Клайберн провел 236 матчей (51 в стартовой пятерке), набирал в среднем 12,9 очка, 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко

Баскетбол,Уилл Клайберн,Зенит,
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