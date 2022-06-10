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1 час назад

Андрей Кириленко прояснил вопрос о потолке зарплат в российском баскетболе

Чемпионат.com

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался относительно введения потолка зарплат в отечественном баскетболе.

Кириленко прояснил вопрос о потолке зарплат в российском баскетболе
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Начиная со следующего года и в первом дивизионе у мужчин, и в Премьер-лиге у женщин будет действовать потолок зарплат. Это решённое дело. Формат пока утверждается, но потолок точно будет введён со следующего сезона. Пока — в смягчённом виде: если контракты были заключены давно, естественно, мы не будем их трогать.

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Думаю, что в течение двух-трёх лет потолок придёт к жёстким рамкам, когда будет контроль. Это для того, чтобы немножко уравнять шансы и поддержать те команды, которые в нижней части таблицы, у кого есть проблемы с финансированием. Они, может быть, в конкурентном смысле не всегда дотягивают. А есть, наоборот, клубы очень богатые, у которых есть возможности тратить деньги. Не то что мы хотим искусственно их уравнять. Но всё равно я считаю, что, если клубы могут очень много денег тратить и способны платить некий «налог на роскошь», они просто обязаны поддерживать те клубы, которые недотягивают, чтобы у нас чемпионат был более-менее конкурентоспособный.

Конечно, мы не хотим видеть драматическую разницу в уровне. Она всё равно есть сейчас, да. Но, может быть, одного-двух игроков талантливых команды нижней части таблицы смогут на эти деньги подписать и немножко уравнять разницу. Или потратить, может быть, на детские академии. Развивать талантливых парней и девчонок для того, чтобы давать им игровое время. Или, может, улучшить свою инфраструктуру, свой зал. Всё равно это хорошая помощь. А у богатых клубов тоже появится повод дополнительно вложиться в развитие своей системы — за счёт меньших расходов на зарплаты.

Участие наших клубов в еврокубках? Мы бы делали это в любом случае. Это не зависело от того, будут еврокубки или нет. Потолок зарплат их не учитывает. Пожалуйста, в еврокубках можете играть кем угодно. Внутренний чемпионат – соответствуйте определённым стандартам», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.

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