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1 час назад

Иванов рассказал, как изменится календарь Единой лиги в новом сезоне без еврокубков

Матч ТВ

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на брифинге лиги рассказал о том, в каком формате пройдет чемпионат в сезоне-2022/23.

Стало известно, как изменится "Единая лига" без еврокубков
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Достаточно сильно изменился регламент. Очевидно, что в следующем сезоне российские клубы не сыграют в еврокубках, поэтому надо увеличивать количество матчей. Регулярный сезон будет состоять из двух этапов: на первом все 12 команд сыграют друг с другом — в привычном формате в два круга. На втором этапе они разделятся на две шестерки: верхняя будет распределять между собой шесть первых мест в сетке плей-офф, во второй команды поборются за две оставшиеся путевки в ¼ финала. При этом результаты игр первого и второго этапов суммируются в таблице.

Первый раунд плей-офф — до трех побед, а полуфиналы, серия за третье место и финал — до четырех. Финал этого года между ЦСКА и «Зенитом» доказал свою жизнеспособность, — заявил Иванов.

Во вторник пресс-служба Единой лиги сообщила, что со следующего сезона в рамках чемпионата выступят «Самара» и московский МБА. Кроме них, в лиге сыграют «Автодор» (Саратов), «Астана» (Нур-Султан, Казахстан), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «ПАРМА» (Пермь), УНИКС (Казань), «Цмоки-Минск» (Минск, Белоруссия) и ЦСКА (Москва).

Баскетбол,Сергей Иванов,Автодор,Зенит,
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