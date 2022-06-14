Стало известно, как изменится "Единая лига" без еврокубков

— Достаточно сильно изменился регламент. Очевидно, что в следующем сезоне российские клубы не сыграют в еврокубках, поэтому надо увеличивать количество матчей. Регулярный сезон будет состоять из двух этапов: на первом все 12 команд сыграют друг с другом — в привычном формате в два круга. На втором этапе они разделятся на две шестерки: верхняя будет распределять между собой шесть первых мест в сетке плей-офф, во второй команды поборются за две оставшиеся путевки в ¼ финала. При этом результаты игр первого и второго этапов суммируются в таблице.