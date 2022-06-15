По данным инсайдера, ЦСКА возглавит Зоран Лукич

Лукич возглавляет «Нижний Новгород» уже на протяжении 11 сезонов. В 2014 году он вывел нижегородцев в Евролигу, но покинул клуб, подписав контракт с турецким «Банвитом». В 2017 году 50-летний специалист вернулся в систему «Нижнего Новгорода». По итогам минувшего сезона поволжская команда под его руководством заняла восьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (шесть побед, 12 поражений) и уступила в четвертьфинальной серии ЦСКА (0-3).