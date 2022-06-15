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4 часа назад

Источник: Зоран Лукич возглавит ЦСКА

Чемпионат.comиещё 2

Сербский специалист Зоран Лукич станет главным тренером московского ЦСКА, сообщает в социальных сетях инсайдер Неманья Жорич со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, ЦСКА возглавит Зоран Лукич
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»«ЧЕМПИОНАТ»

Лукич возглавляет «Нижний Новгород» уже на протяжении 11 сезонов. В 2014 году он вывел нижегородцев в Евролигу, но покинул клуб, подписав контракт с турецким «Банвитом». В 2017 году 50-летний специалист вернулся в систему «Нижнего Новгорода». По итогам минувшего сезона поволжская команда под его руководством заняла восьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (шесть побед, 12 поражений) и уступила в четвертьфинальной серии ЦСКА (0-3).

В октябре прошлого года Российская федерация баскетбола объявила о назначении Лукича на должность главного тренера мужской сборной России. Напомним, 6 июня ЦСКА официально объявил об уходе грека Димитриса Итудиса с поста главного тренера команды. Ожидается, что Итудис продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

Баскетбол,Димитрис Итудис,СБОРНАЯ РОССИИ,
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