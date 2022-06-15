Форвард ЦСКА покидает команду

23-летний Андрей Лопатин, воспитанник московской спортшколы «Тринта», выступал в системе ЦСКА на протяжении последних восьми лет, из которых четыре – в основной команде. В 2019 году Лопатин вместе с «красно-синими» стал чемпионом Евролиги. Также в его коллекции трофеев – два золота Единой лиги ВТБ и чемпионата России.