Президент ЦСКА необычно воспринял отстранение клуба

«По сути, решение было принято до заседания, и иного результата ожидать было сложно. Это политическое решение. Большинство клубов Евролиги убеждены, что правительства их стран не разрешат им встречаться с российскими командами. Уверен, выигравших от этого нет.

К слову, Жорди Бертомеу также отметил, что это вынужденный политический шаг, от которого теряют все, и с ЦСКА лига была сильней. Прозвучало много слов про важность ЦСКА для турнира, но решение все же принято против нас. Это слова, а по факту Россию лишили участия в Евролиге. Очень жаль, что за последние три месяца никто из руководства Евролиги не счел нужным обсудить с российскими клубами возможности их участия в турнире, общую ситуацию.