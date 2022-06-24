Россиян не взяли: как прошел первый драфт NBA

Межсезонье официально стартовало.

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Драфт — особенное событие для всех профессиональных североамериканских лиг. Та самая история, позволяющая делать турниры непредсказуемыми и интересными на годы вперёд. Это то самое время, когда клуб за счёт молодых игроков может за несколько лет вырасти в цене и амбициях. Перед глазами, конечно, большой пример «Голден Стэйт Уорриорз», собравших звёздный костяк именно на драфте.

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В этом году не было готовых суперзвёзд подобно Леброну Джеймсу в 2003-м или Кевину Дюранту в 2007-м. Здесь не было и своего Луки Дончича, который с первого дня в лиге обрёл свою команду, где, несмотря на юный возраст, ему дали все полномочия полноценного лидера. Но даже без этого драфт-2022 уже дал импульс к обменам больших игроков. Межсезонье официально стартовало!

Лидеры драфта

Под первым пиком «Орландо» выбрал форварда Паоло Банкеро, который прошлый сезон провёл в университете Дьюк. Ему 19, но физически он уже готов к мужскому баскетболу. 208 см и 113 кг с размахом рук 217 см — это точно полноценный игрок НБА, если говорить только об антропометрии. В своём дебютном сезоне он набирал 17,2 очка + 7,8 подбора в среднем за игру — отличная статистика.

Говорят, что Банкеро не большой любитель защиты. В командах легендарного тренера сборной США и Дьюка Майка Кшишевски в обороне пахали даже состоявшиеся звёзды НБА, и этот пробел первого номера драфта действительно выглядит странно. Но зато он здорово играет один в один, а ещё у него есть неплохой бросок с дистанции, что для нынешнего времени является обязательным условием для большого игрока.

Самое интересное, что Банкеро родился и вырос в США. Но играть будет за сборную Италии. Его предки были итальянцами, переехавшими через океан для работы на шахте. Парень помнит свои корни и даже вызывался в основную команду.

Второй выбор драфта — Чет Холмгрен в «Оклахома-Сити». Парню 20 лет, он также отыграл год в студенческой лиге за Гонзагу, и в США его уже называют «единорогом». Такое прозвище дают обычно игрокам абсолютно нестандартным и не похожим на других. Судите сами. Рост 213 см, а вес всего 88 кг! Размах рук и вовсе почти 225 см. При таких габаритах он очень хорошо читает игру и с большим удовольствием помогает партнёрам в защите, являясь отличным рим-протектором. И да, он здорово бросает из-за дуги. Именно это позволяет ему растягивать оборону соперника, заставляя оппонентов опекать его в любой точке площадки.

Под номером три в «Хьюстон» ушёл Джабари Смит. Ещё один форвард, которому 19 лет (208 см и 100 кг). Смита очень хотели многие команды. Его выбор в топ-3 был очевиден задолго до драфта. Он готовый игрок по физике и по пониманию игры. Смит очень хорош в бросках с дистанции. Для него нет разницы находится трёхочковая линия у него под ногами или до неё ещё два метра. «Хьюстон» эксперты уже называют главным победителем драфта, поскольку у Смита, кажется, вообще нет слабых мест. Вдобавок к броску у него есть отличный проход. А ещё он здорово защищается. И в этом его габариты только помогают.

Неамериканцы драфта

Давайте сразу определимся, что Паоло Банкеро не будем считать американцем, несмотря на то что он родился и вырос в США. Если так, то среди первых 11 пиков сразу шесть представляют другие страны.

НБА часто зовёт на свои мероприятия известных людей. На драфт-2022 в Нью-Йорк заехала звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Кажется, лига предполагала, что европейцев на драфте будет достаточно и французы среди них точно будут. Забегая вперёд стоит сказать, что представителей Франции было выбрано аж четверо. Но вот американские болельщики не слишком прониклись моментом. После того как НБА в своих соцсетях выложила фото Мбаппе подписчики начали задавать вопросы в стиле «а кто это?» и «кажется, он слишком низкий для НБА?»

Россияне на драфте

На драфт выходили двое игроков с российским паспортом — Павел Савков и Самсон Руженцев, и оба не были выбраны. Павел строит карьеру в Испании и наверняка несильно расстроился такому исходу, а Руженцев на днях подписал контракт с ЦСКА (по схеме «2+2») и не скрывал, что полностью сосредоточен на выступлении в России.

Можно ещё вспомнить громкий отъезд Никиты Михайловского в Австралию прошлым летом, который был запланирован именно как подготовку в НБА, но эксперимент провалился. Никита получил травму, долго восстанавливался, играл очень мало, а закончил сезон вообще в саратовском «Автодоре».

Любопытно, что сразу два партнёра Самсона Руженцева по белградской «Меге» были выбраны на драфте — серб Никола Йович под 27-м номером отправился в «Майами Хит», а хорват Карло Маткович — в «Новый Орлеан».

Итоги драфта

Пока новички только готовятся дебютировать в сильнейшей лиге мира, внутри НБА бурлят трансферные новости. «Бруклин» вот-вот может начать рассыпаться: Кайри Ирвинг пока не активировал опцию продления контракта и думает о будущем, а Кевин Дюрант, по сообщениям инсайдеров, ждёт решения Ирвинга. Если уйдёт один, то с большой долей вероятности покинет «Бруклин» и второй.

Уже во время драфта «Никс» обменяли Кембу Уокера в «Детройт». За это «Пистонс» отдали только что выбранного под 13-м номером центрового Джейлена Дюрена.