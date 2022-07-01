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58 минут назад

Источник: Никола Йокич подписал с «Денвером» самый крупный контракт в истории НБА

Чемпионат.comиещё 2

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич подписал новое долгосрочное контрактное соглашение с клубом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».

Йокич подписал с «Денвером» самый крупный контракт в истории НБА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, Йокич согласился продлить контракт с клубом на пять лет. За это время он заработает $264 млн. Отмечается, что в сезоне-2027/2028 у Йокича будет опция игрока за $60 млн. Новый контракт Йокича является самым крупным в истории НБА.

Йокич защищает цвета «Денвера» на протяжении всей карьеры в НБА. В общей сложности центровой провёл в лиге семь сезонов. За это время он сыграл 575 матчей.

В прошлом сезоне средняя статистика Йокича составила 27,3 очка, 13,7 подбора, 7,8 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блокшота за 33,5 минуты на площадке.

Баскетбол,Никола Йокич,
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