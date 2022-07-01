Йокич подписал с «Денвером» самый крупный контракт в истории НБА

По данным источника, Йокич согласился продлить контракт с клубом на пять лет. За это время он заработает $264 млн. Отмечается, что в сезоне-2027/2028 у Йокича будет опция игрока за $60 млн. Новый контракт Йокича является самым крупным в истории НБА.