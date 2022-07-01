Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали с запрещенными препаратами, содержащими наркотические вещества, ее арест не может быть политически мотивированным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не могу комментировать действия российского суда: не имею на это права. Никогда не делаем это. Я лишь могу оперировать фактами. Факты говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть такие (законы), которые предусматривают наказания за подобные преступления, но, опять же, это только констатация. Вот с чем она была задержана и что есть в нашем законодательстве», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать задержание Грайнер.
На вопрос, может ли это быть политически мотивированный арест, Песков ответил отрицательно.
«Он (арест) не может быть политически мотивированным, исходя из того, что я сказал только что», – заявил Песков.
Напомним, что Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и играла за екатеринбургский клуб УГМК. В России ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы за хранение и контрабанду наркотических средств.
В марте источник из зала Московского областного суда рассказал, что Грайнер не стала оспаривать предъявленные ей обвинения. В мае стало известно, что Грайнер продлили срок ареста.