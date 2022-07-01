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1 час назад

«У нас нет информации по обмену Грайнер» — адвокаты задержанной с наркотиками баскетболистки

Матч ТВ

Адвокат Мария Благоволина рассказала «Матч ТВ», что ей ничего неизвестно о возможном дипломатическом обмене арестованной американской баскетболистки Бриттни Грайнер.Грайнер задержали в феврале по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Спортсменку заключили под стражу, проводятся следственные действия.

Адвокаты задержанной с наркотиками баскетболистки прокомментировали происходящее
Фото: матч твматч тв

В пятницу в Химкинском районном суде в закрытом режиме состоялось заседание суда. Вызванные свидетели не явились на заседание, которое в итоге было отложено на 7 июля.

— У нас нет информации по дипломатическому обмену подсудимой. Допросили двух свидетелей обвинения, все идет по плану. Жалоб на содержание у Бриттни нет. Она занимается физкультурой в соответствии с регламентом, и в камере, и на прогулке, — заявила Благоволина.

— Грайнер не высказывалась по поводу обвинения, у нее, есть право сделать это позже. Ей приятно, что ее поддержал Леброн, — добавил адвокат Александр Бойков.

Баскетболистка, которая с 2015 года выступала за екатеринбургский УГМК, дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США (2016, 2020).

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