Адвокаты задержанной с наркотиками баскетболистки прокомментировали происходящее

— У нас нет информации по дипломатическому обмену подсудимой. Допросили двух свидетелей обвинения, все идет по плану. Жалоб на содержание у Бриттни нет. Она занимается физкультурой в соответствии с регламентом, и в камере, и на прогулке, — заявила Благоволина.